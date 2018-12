POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt die beiden Tatverdächtigen? Hinweise bitte an Polizei

1 weiterer Medieninhalt

Zeigt die Tatverdächtigen Bild-Infos Download

53925 Kall-Sötenich (ots) - Im Tatzeitraum vom 14.05. bis 18.05.2018 brachen bisher zwei unbekannte männliche Personen, insgesamt zweimal in eine private Kfz-Werkstatt / Abstellplatz für Fahrzeuge ein, die sich in den Lagerräumen des ehemaligen Sägewerkes in Sötenich (Landstraße 204) befindet.

In den Hallen entwendeten sie unter anderem zum Teil hochwertiges Werkzeug mit einem Wert im unteren vierstelligen Bereich.

Durch den Geschädigten wurde eine Kamera installiert.

Auf den Bildern der Kamera sind zwei männliche Personen zu erkennen, die wie folgt beschreiben werden können:

18 bis 20 Jahre alt, bekleidet mit Kapuzenpullis und Rucksäcken. Eine Person trägt eine Baseballkappe

Wer kann Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen?

Sachdienliche Hinweise werden telefonisch an die Polizei Euskirchen unter 02251/799-731 oder 02251/799-0 erbeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell