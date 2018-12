POL-EU: Räder und Frontschürze demontiert

53881 Euskirchen-Kuchenheim (ots) - An einem auf einem Firmengelände an der Willi-Graf-Straße stehenden BMW Z 3 schraubten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch alle vier Räder ab. Auch demontierten sie die Frontschürze des Fahrzeuges. Wie die Diebe auf das durch einen Zaun eingefriedete Grundstück gelangten, ist zurzeit noch unklar. Der Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

