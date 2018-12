POL-EU: Pkw-Aufbrechern das "Leben schwer machen" - Ratschläge und nützliche Verhaltensregeln

Pkw-Aufbrechern das "Leben schwer machen" - Ratschläge und nützliche Verhaltensregeln Bild-Infos Download

Kreis Euskirchen (ots) - Der Polizei im Kreis Euskirchen sind seit dem 4. September 2018 bis zum heutigen Tag rund 160 Diebstahlsdelikte aus Kraftfahrzeugen gemeldet worden.

Auffallend: Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone und Laptops sind nicht nur bei Autofahrern populär. Auch für Diebe sind sie eine heiß begehrte Ware. Wer solch wertvolle Gegenstände sorglos im Auto zurücklässt, wird allzu leicht zum Opfer der Langfinger.

Besonders betroffen ist das Stadtgebiet Euskirchen. Pkw-Aufbrüche sind aber im gesamten Kreisgebiet festzustellen, aber auffälliger im Bereich Kall, Nettersheim und Weilerswist.

Der beste Diebstahlschutz kann nur dann greifen, wenn beim Verlassen des Fahrzeuges auch alle notwendigen Vorkehrungen getroffen sind.

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen hat folgende Ratschläge und nützliche Verhaltensregeln, damit Autodiebe auf der Strecke bleiben:

- Achten Sie auf Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße "streifen" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei. - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. - Schaffen Sie durch offen im Fahrzeug zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld keine Tatanreize. - Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät und Ihr Mobiltelefon nicht im Fahrzeug. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck. - Entfernen Sie die Halterung des Navis an der Innenscheibe bzw. den Armaturen. Denn Diebe öffnen Autos auch, wenn sie lediglich die Halterung eines Navis von außen sehen. - Notieren Sie sich in jedem Fall die individuelle Gerätenummer des Autoradios bzw. des Mobiltelefons, des Navigationsgerätes und des Laptops. - Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder wenigstens an einer beleuchteten und belebten Straße ab. - Informieren Sie die Polizei, wenn Personen zu ungewöhnlichen Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten.

