POL-EU: Fortschreibung 2: Brand in Schleidener Schule

Die belgische Schäferhündin wurde am Brandort eingesetzt. Foto: Polizei Bild-Infos Download

53937 Schleiden (ots) - Wie bereits in Pressemitteilungen veröffentlicht, kam es am frühen Freitagmorgen (16.11.2018, 01.21 Uhr) zu einem Großbrand eines Gymnasiums in Schleiden. Der gesamte Gebäudetrakt mit der Aula brannte nieder. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa eine Million Euro geschätzt.

Nach Abkühlung des Brandortes und Sicherungsmaßnahmen durch das Technische Hilfswerk (Ortsverband Schleiden), konnte der Tatort am Montagmorgen begangen werden.

Brandermittler der Kreispolizeibehörde Euskirchen, ein Brandursachensachverständiger - dieser wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aachen durch die hiesige Polizeidienststelle beauftragt - und ein Schadenssachverständiger der Versicherungsgesellschaft nahmen den Brandort in Augenschein.

Es fand eine abschließende Spurensuche und -sicherung statt. Zur Unterstützung wurde die vierjährige Brandmittelspürhündin "Rübe" hinzugerufen.

Der Brandort wurde inzwischen freigegeben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell