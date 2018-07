POL-EU: In einer Steigung mit dem Motorrad umgekippt

Euskirchen-Stotzheim (ots) - Am Donnerstagnachmittag (15.55 Uhr) befuhr ein 58-jähriger Mann aus Swistal mit seinem Motorrad die Konrad-von-Hochstaden-Straße in Euskirchen-Stotzheim. Er beabsichtigte in eine Einfahrt zu fahren und wurde mit seinem Krad so langsam, dass er aufgrund der Steigung, die die Straße aufweist, umkippte. Das Motorrad fiel dabei auf ihn und er verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde er dem Krankenhaus zugeführt.

