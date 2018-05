POL-EU: Müllcontainer brannten

53881 Euskirchen-Stotzheim (ots) - Einem aufmerksamen Nachbarn fiel am Mittwoch (22.05 Uhr) in der Selmenstraße an einem Mehrfamilienhaus Rauchentwicklung und eine Stichflamme auf. Er zögerte nicht lange und verständigte die Rettungsleitstelle. In Brand befanden sich zwei Müll-Rollcontainer, die durch den Brand völlig zerstört wurden. Das Feuer griff von den Containern auf die unmittelbar dahinter befindlichen Zypressengewächse über. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Stotzheim vollständig gelöscht werden. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch Bestandteil der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden im vierstellen Bereich.

