POL-EU: Ehefrau rettet sich auf Treppe und stürzt

53937 Schleiden (ots) - Donnerstagmorgen (10.35 Uhr) wollte ein Ehepaar ihr auf einem Parkplatz an der Blumenthaler Straße geparktes Auto nutzen. Aufgrund der dortigen Parkweise war es dem 83-Jährigen Halter aus Kall nicht möglich über die Fahrerseite ins Fahrzeug zu gelangen. Er öffnete er die Beifahrerseite und kletterte so hinter das Steuer. Während dessen startete er bereits den Pkw. Offenbar hatte er beim Bewegen im Fahrzeug unbeabsichtigt Hebel verschoben. Da der Pkw mit einem Automatikgetriebe ausgestattet war, fuhr das Auto sofort rückwärts. Die hinter dem Pkw stehende 82-Jährige Ehefrau erkannte die Situation und flüchtete auf einen Treppenaufgang. Dabei stürzte sie und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Das Auto kam an einer Hauswand zum Stillstand.

