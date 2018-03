POL-EU: Hilfeleistender zusammengeschlagen

53879 Euskirchen (ots) - Donnerstagabend (19.00 Uhr) nutzte ein 29-Jähriger aus Weilerswist den Haupteingang des Bahnhofs in Euskirchen umso auf die Gleisanlagen zu gelangen. Im Bahnhofsgebäude standen drei Männer als Kleingruppe zusammen. Als ein Mädchen an dieser Gruppe vorbeigehen wollte, wurde sie von einem Mann aus dieser Gruppe angegangen. Der 29-Jährige erkannte die Situation und forderte den Mann auf dies zu unterlassen. Nun kamen auch die anderen Beiden aus dieser Gruppe auf den Weilerswister zu und schlugen/traten gemeinsam auf ihn ein. Die Schlägerei verlagerte sich im weiteren Verlauf auf den Bahnsteig. Als die hinzu gerufene Polizei eintraf, rettete sich der 29-Jährige in deren Obhut. Zeugen bestätigten die vom Opfer getätigten Aussagen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle Polizei Euskirchen

Telefon: 02251 799 203

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/euskirchen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell