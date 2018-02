POL-EU: Passagierschiff auf Landstraße unterwegs

Kreis Euskirchen (ots) - Das Passagierschiff "St. Nikolaus" wird heute Abend ab 22.00 Uhr als Schwertransport Verkehrsbehinderungen im Südkreis verursachen.

Ab 22 Uhr sind für circa fünf Stunden Abschnitte gesperrt: Streckenweise kommt es vereinzelt zu Vollsperrungen der Straßen zwischen der Autobahnanschlussstelle Nettersheim und dem Etappenziel, dem Parkplatz "Walberhof/Vogelsang" (auf den Strecken L 115, L 206, L 105 und der B 266).

Der Transport hat eine Gesamtlänge von 54,50 Meter, ist 7,30 Meter breit, 4,48 Meter hoch und hat ein Gesamtgewicht von 143 Tonnen. Die Höchstgeschwindigkeit des Transports beträgt maximal circa 20 km/h. Der Schwertransport wird durch mehrere Begleitfahrzeuge der beauftragten Spedition und Einsatzfahrzeugen der Polizei abgesichert.

Für Medienvertreter und Fotografen ist um ca. 23 Uhr am Kreisverkehr an der "Werner-Schumacher-Straße" in Kall (Höhe des Schnellrestaurants Mc Donalds) eine mobile Pressestelle eingerichtet.

An dieser Stelle wird der Transport wegen des Kreisverkehrs für circa 20 Minuten zum Stehen kommen, da die Zugmaschine von der Front-an die Rückseite umgehangen werden muss.

Die Polizei Euskirchen bittet alle Fotografen, sich in diesem Bereich aufzuhalten, um den weiteren Ablauf bis zum Zielort nicht zu stören.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren, um einen reibungslosen Ablauf des Schwertransports zu ermöglichen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle Polizei Euskirchen

Telefon: 02251 799 203

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/euskirchen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell