POL-EU: Teile von Lkw abgebaut

53919 Weilerswist (ots) - Dienstagmorgen (07.10 Uhr) bemerkte ein Lkw Fahrer bei seiner Fahrzeugkontrolle entwendete Schutzbleche an seiner Zugmaschine. Er hatte am Abend zuvor seine Sattelzugmaschine mit Auflieger auf dem Parkplatz "Grüner Winkel" abgestellt. Gegen 21.00 Uhr legte er sich im Führerhaus zum Schlafen. Als er nun vor Abfahrt seinen Lkw kontrollierte fiel ihm der Diebstahl auf. Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht die hinteren Schutzbleche der Zugmaschine fachgerecht demontiert. Er selbst hatte von Allem nichts mitbekommen.

