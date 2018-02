POL-EU: Auto verletzt Fußgänger und flüchtet

53909 Zülpich (ots) - Dienstagmorgen erschien ein 26-Jähriger aus Zülpich beim ortsansässigen Bezirksdienst der Polizei und machte Angaben zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Nach seinen Angaben war er am frühen Dienstagmorgen (0 8.30 Uhr) fußläufig mit einer Bekannten auf dem Gehweg der Münsterstraße zur Innenstadt unterwegs. Als er sich an der Einmündung zur Brauersgasse befand, bog zeitgleich ein roter Mini aus der Brauersgasse nach rechts ab. Dazu nutzte die Fahrerin auch den Gehweg. Dabei touchierte sie den 26-Jährigen am Knie. Trotz lauten Rufens fuhr die Autofahrerin einfach weiter. Der Zülpicher suchte selbständig einen Arzt auf. Als Fragment Kennzeichen konnte er EU-P?? angeben.

