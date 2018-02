POL-EU: Mit Gully Deckel Schaufensterscheibe eingeschlagen

53879 Euskirchen (ots) - Eine noch nicht feststehende Menge von Mobilfunkgeräten entwendeten Diebe bei einem Einbruch in ein Fachgeschäft auf der Neustraße. Am frühen Dienstagmorgen (02.50 Uhr) wurde die Polizei über einen Einbruchalarm in einen Handyladen auf der Neustraße informiert. Beim Eintreffen konnten die Polizisten eine mit einem Gully Deckel eingeschlagene Schaufensterscheibe erkennen. Die Diebe hatten, mit einem, zuvor auf der Neustraße/Berliner Straße entwendeten Deckel die Scheibe eingeworfen. Aus der Auslage wurde eine noch unbekannte Menge an Mobilfunktelefone entwendet. Eine Verbindungstür zu einem Büro wurde eingetreten und ein dort stehender Aktenschrank aufgebrochen. Eine Zeugin hatte aufgrund des akustischen Alarms drei dunkel gekleidete Männer mit Sturmmasken zur Klosterstraße hin fliehen sehen.

