POL-EU: Auto angezündet

53879 Euskirchen (ots) - Am frühen Samstagmorgen (02.50 Uhr) bemerkte ein Zeuge ein lautes Geräusch am Kessenicher Torwall. Als er nach der Ursache schaute, hörte er eine Frauenstimme die laut nach einer nochmaligen Wiederholung rief. Er konnte jedoch keine Personen sehen. Auch nahm er zeitgleich eine Rauchwolke war und informierte die Rettungsmittel. Die Feuerwehr konnte einen brennenden BMW löschen, jedoch wurde dieser völlig beschädigt. Ein ebenfalls durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogener weiterer Pkw konnte durch den Halter in Sicherheit gebracht werden. Dieses Fahrzeug wurde leicht beschädigt.

