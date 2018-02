POL-EU: In Einfamilienhaus eingestiegen

53909 Zülpich (ots) - Schmuck erbeuteten Diebe bei einem Einbruch in ein Haus am Frankengraben. An mehreren Fenstern versuchten die Diebe zuerst vergeblich ins Haus zu gelangen. Durch ein aufgehebeltes Küchenfenster gelangten die Diebe dann doch ins Haus. Aufgefundenen Schmuck nahmen die Diebe mit.

