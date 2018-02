POL-EU: Ladendiebstahl verhindert

53894 Mechernich-Kommern (ots) - Offenbar einen größeren Schaden verhinderten Angestellte eines Baumarktes am "Monzenbend" Samstagnachmittag (16.30 Uhr bis 18.45 Uhr) hielten sich zwei verdächtige Personen im Baumarkt auf. Einem Angestellten im Außenbereich fielen auffällige Geräusche auf. Als er nachschaute, erkannte er zwei Männer, welche unter Blumenerdesäcken mehrere hochwertige Gegenstände versteckten. Er konnte aus der Distanz erkennen, dass es sich unter anderem und eine hochwertige Kettensäge, Rasenroboter, einen Kreuzlinsenlaser und um eine Aluminiumkiste handelte. Danach gingen beide Männer zurück in den Indoorbereich und füllten einen Einkaufswagen mit weiteren Gegenständen. Auch diesen Einkaufswagen stellten sie in der Nähe der zuvor versteckten Dinge im Außenbereich ab. Im Vorfeld dieser Handlungen war der Marktleitung aufgefallen, dass aus dem Außenbereich Waren entwendet wurden. Dabei wurde die äußere Umzäunung beschädigt und die Waren so vom Gelände gestohlen. Bei der Nachschau konnte jetzt festgestellt werden, dass im Vorfeld der aktuellen Tathandlungen die Umzäunung erneut beschädigt wurde. Nun wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Diese nahm die beiden Männer zur Identitätsfeststellung vorläufig fest.

