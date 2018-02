POL-EU: 2 Verletzte bei Fahrzeugüberschlag

B51 Dahlem (ots) - Ein Ehepaar aus Neunkirchen befuhr am Samstag um 12:05 Uhr mit einem Pkw die Bundesstraße 51 aus Fahrtrichtung Prüm kommend in Fahrtrichtung Blankenheim. Der 51jährige Fahrer wurde kurz abgelenkt und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Die 42jährige Ehefrau wurde schwer verletzt und nach der Bergung mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Aachen geflogen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B51 für 2 Stunden komplett gesperrt, wodurch es zu einem Rückstau von bis zu 10 Kilometern kam.

