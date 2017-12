Marmagen (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 08:00 Uhr, wurde im Heideweg in Marmagen, der Brand einer Lagerhalle festgestellt. Die etwa 900 m² große Halle wird durch eine ortsansässige Bauunternehmung genutzt. In ihr werden Fahrzeuge, Werkzeuge, Maschinen und Container gelagert. Der Brand war bei Eintreffen der Polizei bereits durch die FF Feuerwehr Marmagen gelöscht worden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 250000,-EUR geschätzt. Es wurde festgestellt, dass eine Nebeneingangstür bei Brandentdeckung offenstand. Sie war aufgehebelt worden. Es wird von Brandstif-tung ausgegangen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle Polizei Euskirchen

Telefon: 02251 799 203

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/euskirchen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell