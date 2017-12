Zülpich (ots) - Im Stadtgebiet Zülpich wurden am Freitagabend zwei Einbrüche festgestellt. Im Kettenweg wurde eine Terrassentür aufgehebelt. Anschließend wurde im Haus nach Wertsachen gesucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts ent-wendet. Scheinbar wurden der oder die Täter durch den zurückkehrenden Hauseigentümer gestört. In Sinzenich wurde in der Peter-Hett-Straße, ebenfalls eine Terrassentür aufgehebelt. Aus dem Haus wurden elektronische Geräte und Schmuck entwendet.

