Euskirchen (ots) - Ein 61jähriger Mann aus Euskirchen befuhr am Freitag kurz nach 13:00 Uhr mit seinem Roller den Pützbergring in Euskirchen. Hier geriet er mit dem Vorderrad in einen Gleisstrang, der dort in der Fahrbahn verläuft. Der Mann verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde leichtverletzt ins Krankenhaus Euskirchen eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle Polizei Euskirchen

Telefon: 02251 799 203

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/euskirchen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell