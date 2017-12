Euskirchen (ots) - Am Samstagabend kam es in der Walramstraße in Euskirchen zu einem Handta-schenraub. Eine 57jähre Frau aus Euskirchen stand mit ihrem Begleiter gerade an der Haustür, als ihr von hinten die Handtasche von der Schulter gerissen wurde. Der Täter lief dann schnell in Richtung Mittelstraße davon. Er kann nur als große und schlanke Person, ca. 20 bis 30 Jahre alt und dunkel gekleidet, beschrieben werden. In der Handtasche befanden sich Bargeld und diverse Ausweise.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle Polizei Euskirchen

Telefon: 02251 799 203

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/euskirchen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell