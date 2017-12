POL-EU: Schlägerei in einer Diskothek

Euskirchen (ots) - Am Samstag kam es um 06:30 Uhr zu einer Schlägerei in einer Diskothek in der Wilhelmstraße. Ein 23jähriger Mann aus Euskirchen, war mit einem 27jährigen Mann aus Erftstadt in Streit geraten. Es kam zu einer Rangelei und man schlug sich gegenseitig. Nachdem die Personen aus dem Lokal gewiesen wurden, kam es auf der Straße zu einem erneuten Aufeinandertreffen. Jetzt waren auch zwei junge Männer aus dem Stadtgebiet Kall beteiligt. Als die Polizei erschien, entfernten sich die Personen teilweise. Der 23jährige Euskirchener wurde mit einem RTW ins Krankenhaus Euskirchen gebracht. Hier wurde er nach einer Behandlung entlassen. Die beiden 22 und 25 Jahre alten Männer aus dem Stadtgebiet Kall widersetzten sich vor Ort den Maßnahmen der Polizeikräfte. Sie griffen einen Polizeibeamten körperlich an und wurden daraufhin zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Bei dem 22jährigen Mann wurde ein weißes Pulver, vermutlich Betäubungsmittel, gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

