POL-EU: An 21 Pkw die Reifen abmontiert - Polizei sucht nach Zeugen

1 weiterer Medieninhalt

Reifen abmontiert. Die Polizei sucht Zeugen. (Foto: Polizei) Bild-Infos Download

53879 Euskirchen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag montierten Diebe an 21 Neufahrzeugen die Reifen ab (84 hochwertige Einzelräder). Der Werkstattleiter einer Autofirma an der Mainstraße erkannte am Donnerstagmorgen (07.15 Uhr) mehrere auf Pflastersteinen abgestellte Fahrzeuge der Firma. Unbekannte hatten über die vergangene Nacht den Zaun um das Betriebsgelände aufgeschnitten und anschließend an 21 Neuwagen die Räder demontiert. Die Fahrzeuge wurden auf Pflastersteinen abgestellt. Diese bauten die Diebe vom firmeneigenen Gelände aus. Teilweise wurden die Bremsscheiben durch das unsachgemäße abstellen der Pkw beschädigt. Die Schadenssumme liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Nach der ersten Auswertung der hinterlassenen Spuren wurden die Fahrzeuge über das Nachbargrundstück auf einen Lkw-Transporter verladen und abtransportiert.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die im Bereich des Firmengeländes an der Mainstraße in Euskirchen Verdächtiges wahrgenommen haben. Das Firmengelände ist auch von der Kommener Straße in Höhe der Total-Tankstelle einsehbar. Hinweise bitte an die Euskirchener Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 02251/799-578 oder 02251/799-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle Polizei Euskirchen

Telefon: 02251 799 203

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/euskirchen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell