POL-EU: Vorsicht! Falsche Polizisten!

Kreis Euskirchen (ots) - Am Donnerstag gab es in Teilen des Kreises Euskirchen mehrere Vorfälle falscher Polizisten. Am Telefon gab ein unbekannter Täter an, Kriminalbeamter der Polizei aus Kerpen zu sein, um beispielsweise Bankkontodaten der Geschädigten zu erfahren. Bei den Anrufen handelte es sich um eine männliche Stimme, die klares Hochdeutsch sprach.

Die Polizei empfiehlt:

- Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamter/-beamtin aus, lassen Sie sich den Namen nennen und rufen Sie unter der ihn bekannten Telefonnummer Ihre örtliche Polizeibehörde an. Vergewissern Sie sich, ob es diesen Polizeibeamten/-beamtin gibt und wie er/sie erreichbar ist.

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. Die "echte Polizei" wird Sie am Telefon niemals in diese Richtung ausfragen.

- Öffnen Sie unbekannten Personen niemals die Tür oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten und schließen Sie die Tür oder beenden Sie ein Gespräch, wenn es Ihnen unangenehm wird.

- Übergeben Sie unbekannten Personen NIEMALS Geld oder Wertsachen. Auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeitern der Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

- Falls Sie unter der Rufnummer 110 mit einer Vorwahlnummer angerufen werden, legen Sie auf und wählen Sie selbst den Polizeiruf 110. Die Täter blenden im Telefondisplay die Telefonnummer der Polizei ein (Call ID Spoofing), um den Anruf der "echten Polizei" vorzutäuschen. Tatsächliche erscheint bei einem Anruf der "echten Polizei" nie der Polizeiruf 110 im Display des Telefons. Schildern Sie den Sachverhalt der Polizei.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

