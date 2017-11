POL-EU: Hochwertiger Industriesauger gestohlen

53937 Schleiden-Gemünd (ots) - Einem Elektrobetrieb aus Kall wurde am Freitag (10.11.2017) ein hochwertiger Industriesauger entwendet. Die Firma, deren Besitzer nun Strafanzeige erstattete, ist zurzeit mit einem Umbauprojekt in der Kölner Straße in Gemünd betraut. Dort war der Sauger eingesetzt. Während der Tatzeit war die Baustelle verschlossen. Täterhinweise konnten nicht in Erfahrung gebracht werden.

