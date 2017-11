POL-EU: Nach Aufprall verletzt

53881 Euskirchen-Euenheim (ots) - Am Donnerstag (18.42 Uhr) saßen Mutter und Tochter aus dem Stadtgebiet Euskirchen in einem Auto in der Kommerner Straße. Die 38-jährige Fahrerin fuhr rückwärts von ihrem Grundstück auf die Fahrbahn. Beim Wendemanöver kam es zu einer Kollision mit dem Auto einer 23 Jahre alten Fahrerin aus Euskirchen. Die Mutter und ihre 18-jährige Tochter verletzten sich bei dem Zusammenstoß und kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

