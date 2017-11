POL-EU: Unfall mit Schwerverletzten

53879 Euskirchen (ots) - Am Mittwochabend (20.32 Uhr) fuhr ein 22-Jähriger aus Zülpich die Landstraße 264 in Richtung Niederelvenich. Infolge einer Unaufmerksamkeit bemerkte der Zülpicher einen vor ihn fahrenden Traktor zu spät und drohte aufzufahren. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, lenkte der Zülpicher sein Fahrzeug nach Links auf die Gegenspur, um am Traktor vorbeizufahren. Dabei kam es zu einem Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Autos eines 41-jährigen Manns aus Euskirchen. Der Euskirchener kam infolge des Zusammenpralls von der Fahrbahn ab. Ein weiterer Autofahrer, ein 28-Jähriger aus Euskirchen, machte eine Vollbremsung und fuhr über die Trümmerteile. Sein Auto wurde dadurch stark beschädigt. Der Traktorfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Niederelvenich fort. Der Zülpicher und der 41-jährige Euskirchener kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle Polizei Euskirchen

Telefon: 02251 799 203

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/euskirchen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell