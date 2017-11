POL-EU: Mountainbike gestohlen

53919 Weilerswist (ots) - Am Dienstagabend in der Zeit von 20 bis 21 Uhr wurde einem 36-jährigen Mann aus dem Rhein-Erft-Kreis bei seiner Freundin in Weilerswist ein höherwertiges Mountainbike gestohlen. Das Fahrrad war nach Angaben des Geschädigten mit einem Koppelschloss vor einem Gebäude in der Bonner Straße abgeschlossen.

