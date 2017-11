POL-EU: 45-Jährigen überfallen - Polizei sucht Zeugen

53879 Euskirchen (ots) - Am frühen Samstagmorgen (04.11.2017, 01.45 Uhr) verließ ein 45-Jähriger aus Erftstadt eine Gaststätte am Alten Markt. Nach eigenen Angaben ging er über die Hochstraße in Richtung Bahnhof Euskirchen. Auf der Hochstraße erkannte er aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Aus Reflex zog er die Schulter hoch und erhielt einen Schlag mit einer Holzlatte oder einem Baseballschläger auf seine Schulter. Er dreht sich nach dem "Schläger" um und erkannte nun drei Männer im Dunkel eines Hauseinganges. Einer dieser Männer verlangte nun die Herausgabe des Bargeldes und des Handys. Unmittelbar nach der Aufforderung trat ihm einer dieser Männer mit dem Fuß gegen den Oberkörper. Aufgrund des Tritts ging der Erftstädter zu Boden. Er raffte sich sofort auf und schlug im Anschluss nach den Angreifern. Einen Angreifer traf er mit voller Wucht im Gesicht. Danach flüchtete der 45-Jährige in Richtung Bahnhof. Auf der Wilhelmstraße merkte er, dass die Angreifer ihn nicht verfolgten. Mit einem Taxi fuhr er dann nach Hause. Am nächsten Tag suchte er ärztliche Hilfe auf. Seine Verletzungen wurden attestiert. Bei den Angreifern soll es sich um drei Männer mit afrikanischen Wurzeln handeln. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls sowie nach Personen, denen die Gruppe der Angreifer im Vorfeld oder im Nachgang des Geschehens aufgefallen sind. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 02251/799-585 oder 02251/799-0.

