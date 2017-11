POL-EU: In Spielhalle eingebrochen

53909 Zülpich (ots) - Vier Geldspielautomaten hebelten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in einer Spielhalle an der Römerallee auf. Die Täter hebelten zuvor die hintere Zugangstür der Spielhalle auf. Anschließend brachen sie vier Automaten. Die herausgenommenen Geldkassetten nahmen die Diebe komplett mit. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Höhe des erbeuteten Bargeldes ist noch unbekannt.

