POL-EU: Schüler mit Messer bedroht

53919 Weilerswist (ots) - Um an das Handy eines Zwölfjährigen aus Erftstadt zu gelangen, bedrohte ein unbekannter Jugendlicher den Schüler am Bahnhof in Weilerswist. Der Zwölfjährige ging nach Ende der Schule von der Gesamtschule Weilerswist über die Bahnhofsallee zum Bahnsteig in Richtung Köln. Auf dem Bahnsteig kam eine Gruppe Jugendlicher auf ihn zu, ein zirka 16-jähriges Mitglied dieser Gruppe hielt ihm ein Butterfly- Messer vor den Bauch und verlangte die Herausgabe des iPhone. Ein weiterer Jugendlicher hielt nach Angaben des Schülers eine rostige Machete in der Hand. Da zeitgleich der Zug in Richtung Erftstadt/Köln einfuhr, flüchtete der Zwölfjährige in seinen Zug. Der Tatverdächtige mit dem Butterfly-Messer flüchtete über die Gleise in Richtung Kiosk. Die restlichen Jugendlichen stiegen in den gleichen Zug nach Köln. Der Zwölfjährige stieg, wie die anderen Gruppenmitglieder, in Liblar aus. Hier ging man aber getrennte Wege.

