POL-EU: Einfamilienhaus aufgebrochen und durchsucht

53881 Euskirchen-Flamersheim (ots) - Einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich verursachten Diebe bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Speckelsteinstraße. Bei seiner Rückkehr zum Wohnhaus am Sonntagabend (21.50 Uhr) bemerkte der Hauseigentümer die eingeschlagene Scheibe seiner Terrassentür. Unbekannte waren so ins Haus gelangt und hatten alle Räume durchsucht. Die Diebe nahmen einen Koffer, Schmuck und eine Armbanduhr mit.

