Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Grenzkontrollen führen zu zahlreichen Fahndungstreffern und Festnahmen

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Freilassing (ots)

Am vergangenen Wochenende (24. bis 26. Juli) verzeichnete die Bundespolizeiinspektion Freilassing bei Grenzkontrollen erneut zahlreiche Fahndungstreffer. Neben mehreren festgestellten unerlaubten Einreisen stellten die Einsatzkräfte unter anderem Betäubungsmittel sicher und vollstreckten mehrere nationale sowie internationale Haftbefehle.

Am Freitag (24. Juli), kontrollierten Bundespolizisten am Grenzübergang Saalbrücke einen 25-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen, der als Mitreisender in einem Taxi von Österreich nach Deutschland einreisen wollte. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Diebstahls. Darüber hinaus bestand eine Ausweisungs- und Abschiebungsverfügung des Regierungspräsidiums Darmstadt. Die Behörde hat dem Bulgaren im Mai 2023 das Recht auf Freizügigkeit wegen etlicher begangenen Straftaten aberkannt. Er hätte daher nicht in die Bundesrepublik Deutschland einreisen dürfen. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Gepäcks fanden die Beamten Cannabis in geringen Mengen in einer Kaugummiverpackung. Gegen den Mann leiteten die Bundespolizisten ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ein. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ebenfalls am Freitag kontrollierten Bundespolizisten am Grenzübergang Schwarzbach-Autobahn einen 27-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Gegen den Mann lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vor. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 3.960 Euro nicht begleichen konnte, wurde auch er verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Samstagvormittag (25. Juli) fiel ein 22-jähriger dänischer Staatsangehöriger an der Grenzkontrollstelle Schwarzbach-Autobahn auf, als er während der Einreise mit einer Handgeste das Abfeuern einer Pistole in Richtung eines Bundespolizisten andeutete, der als sogenannter Einweisungsposten bei der Grenzkontrolle eingesetzt war. Das Fahrzeug wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Der Mann erklärte, die Geste sei lediglich als scherzhafte Begrüßung gemeint gewesen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er seine Reise fortsetzen.

Wenig später kontrollierten Bundespolizisten einen 42-jährigen Deutschen nach versuchter Einreise am Bahnhof Freilassing. Die Fahndungsüberprüfung ergab einen Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München I wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Beamten verhafteten den Mann und lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Am Sonntagabend (26. Juli) kontrollierten Bundespolizisten an der Grenzkontrollstelle Saalbrücke einen 27-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen. Da der Mann keine Ausweisdokumente vorlegen konnte, erfolgte die Identitätsfeststellung mittels Fingerabdruckabgleich. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Europäischer Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung vorlag. Zudem besteht gegen den Mann der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Er wurde verhaftet und wird noch heute dem zuständigen Richter vorgeführt.

Auch ein 49-jähirger ungarischer Staatsangehöriger wird noch heute dem zuständigen Richter vorgeführt. Der Mann ist kurz vor Mitternacht an der Saalbrücke bei Grenzkontrollen durch die Beamten überprüft worden. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab einen Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen Wohnungseinbruchdiebstahls.

Insgesamt registrierte die Bundespolizeiinspektion Freilassing am vergangenen Wochenende rund 40 unerlaubte Einreisen, etwa 50 Fahndungstreffer, darunter acht vollstreckte Haftbefehle sowie mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz.

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