Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung am Bahnhof Freilassing

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Freilassing / Traunstein (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben gestern (26. Juli) einen 38-jährigen Rumänen festgenommen. Er steht im Verdacht eine 19-Jährige in der Wartehalle des Bahnhofs Freilassing sexuell belästigt zu haben. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Die Geschädigte soll gegen 11.00 Uhr an einer Bank in der Wartehalle im Bahnhof Freilassing gestanden haben und dann sexuell belästigt worden sein. Eine unbekannte weibliche Person soll auf den Vorfall aufmerksam geworden sein und habe sich als Freundin der 19-Jährigen ausgegeben. Unter diesem Vorwand soll sie die Geschädigte aus der Wartehalle bis zur Bundespolizei am Parkplatz des Bahnhofs begleitet haben.

Der mutmaßliche Täter konnte durch die Geschädigte auf Videoaufzeichnungen erkannt werden. Aufgrund der Personenbeschreibung und der weiteren Angaben der Geschädigten leitete die Bundespolizei eine Fahndung ein und konnte den Mann in einem Fernverkehrszug kurz vor dem Bahnhof Traunstein feststellen.

Der zur Tatzeit alkoholisierte Tatverdächtige trug zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt mit heller Aufschrift, eine kurze Jeanshose, schwarze Schuhe mit goldenem Aufdruck und führte eine kleine grüne Tüte mit. Der 38-jährige Bartträger hat dunkle Haare, die an den Seiten sehr kurz rasiert sind und ist von schlanker Statur.

Die Bundespolizeiinspektion Freilassing sucht nach Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die zur Hilfe eilende Zeugin, die die Geschädigte bis zur Bundespolizei begleitet haben soll, wird gebeten sich bei der Bundespolizei zu melden. Zeugen können sich via E-Mail (bpoli.freilassing@polizei.bund.de) oder telefonisch (08654-7706-0) an die Bundespolizeiinspektion Freilassing wenden.

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