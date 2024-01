Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei lädt zum Neujahrskonzert ein

Traditionelles Neujahrskonzert des Bundespolizeiorchesters in Rosenheim

Rosenheim (ots)

Die Bundespolizei lädt zum traditionellen Neujahrskonzert in Rosenheim ein. Am Donnerstag (11. Januar) gastiert das renommierte Bundespolizeiorchester aus München in der Pfarrkirche Sankt Nikolaus am Ludwigsplatz. Beginn der besonderen musikalischen Veranstaltung ist um 18.30 Uhr.

Das Konzert findet auf Initiative der Bundespolizeiinspektion Rosenheim statt, die in der Region bahn- und grenzpolizeilich zuständig ist. Mit dem Konzertangebot möchte die Bundespolizei ihrer besonderen Verbundenheit mit der Bevölkerung in der Stadt und dem Landkreis Rosenheim Ausdruck verleihen.

Das sinfonische Blasorchester spielt im Rahmen eines abwechslungsreichen, etwa einstündigen Programms unter anderem Werke von Don Davis, George Gershwin, Astor Piazzolla und Johann Strauß. Der Eintritt ist frei.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell