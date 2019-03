Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mehrere Körperverletzungen am Wochenende - Keine schlimmeren Verletzungen

München (ots)

Am Wochenende (9. - 10. März) kam es im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München zu mehreren Körperverletzungsdelikten. Zu schlimmeren Verletzungen kam es nicht. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

Nr. 80 Ein Mitarbeiter des S-Bahnprüfdienstes der Deutschen Bahn erschien am Samstagabend aus eigener Veranlassung auf der Wache am Hauptbahnhof. Der 34-Jährige gab an zuvor am S-Bahnhaltepunkt Baldham (S6) nach einer Fahrscheinkontrolle bei einem Fahrgast von diesem gegen die Brust geschlagen und gegen einen Pfeiler gestoßen worden zu sein. Der Prüfer erlitt eine Prellung an der Hüfte. Der Tatverdächtige war geflüchtet. Es wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Nr. 81 Sonntagmorgen schlug ein bisher Unbekannter im Personentunnel des Ostbahnhofes einem 18-jährigen Togolesen eine große Flasche auf den Kopf. Der 18-Jährige blieb verletzt an einem Bahnsteigaufgang liegen. Ein 21-jähriger Deutscher sah den Vorfall, leistete dem Togolesen Erste Hilfe und rief einen Rettungswagen. Zwei weitere Zeugen informierten die Bundespolizei am Ostbahnhof. Der 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er wegen Nackenschmerzen und einer Beule ambulant behandelt wurde. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nr. 82 Sonntagvormittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Taxistand des Haupt-bahnhofes. Zunächst gerieten ein 41-jähriger Rumäne und ein 38-jähriger Slowake in einen Streit, in dessen Verlauf der Slowake dem Rumänen den Inhalt einer Bier-flasche über den Kopf geschüttet haben soll. Daraufhin schlug und trat der beschüttete auf sein Gegenüber ein, sodass dieser rücklings auf die Motorhaube eines Taxis fiel. Als umstehende Zeugen zunächst versuchten die beiden zu trennen, gerieten die allesamt nicht unerheb-lich alkoholisierten selbst untereinander in Streit. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Die Ermittlungen lauten auf wechselseitige Körperverletzung.

