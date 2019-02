Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Frau im Tunnel der S-Bahnstammstrecke aufgegriffen - 31-Jährige bei der Sachverhaltsklärung unkooperativ

München (ots)

Eine 31-jährige Frau wurde am Samstagmorgen (16. Februar) im Tunnel der S-Bahn-Stammstrecke aufgegriffen. Sie war zuvor am Ostbahnhof - aus ungeklärten Ursache - in den Tunnel gelaufen.

Gegen 09:10 Uhr wurde der Bundespolizei vom Fahrdienstleiter München-Ost eine Person gemeldet, die sich am Ostbahnhof zunächst in den Gleisbereich begab und anschließend weiter in S-Bahn-Tunnel der Stammstrecke Richtung Rosenheimer Platz gelaufen war. Nach erfolgter Gleissperrung und Absuche durch Streifen der Bundespolizei wurde eine 31-jährige Deutsche ca. 100 m nach dem S-Bahn-Tunneleingang gestellt. Die Berlinerin wies sowohl im Gesicht als auch an Kleidung und Händen schwarzen Abrieb - vermutlich vom Bremsstaub auf den Gleisen auf. Bei und nach der Mitnahme zum Revier am Ostbahnhof war die Studentin, die Alkoholgeruch aufwies und gegenüber den Beamten einen verwirrten Eindruck hinterließ, wenig kooperativ. Einen Atemalkohol- und Drogentest verweigerte sie.

Da keine Straftaten erkennbar waren, wird gegen die Frau ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unbefugtem Aufenthalt im Gleisbereich eingeleitet. Zu Gefährdungen des Bahnverkehrs kam es nicht. Durch die rund 20-minütigen Gleissperrungen kam es vornehmlich zu Folgeverzögerungen im S-Bahnbetrieb.

Zusatz: Ein Zusammenhang mit der derzeit stattfinden 55. Münchner Sicherheitskonferenz kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise darauf gibt es zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht!

