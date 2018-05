Bundespolizeidirektion München: Kopf einer Schleuserbande nach jahrelangen Ermittlungen festgenommen

Symbolbild Bundespolizei - Festnahme eines Straftäters Bild-Infos Download

Freilassing / Hof (ots) - Nach langjährigen Ermittlungen haben am Mittwoch, den 18.04.2018 bulgarische Behörden einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten Iraker nach Deutschland ausgeliefert, der die Schleusung von über 50 überwiegend syrischen Personen nach Deutschland organisiert haben soll.

Der Anfangsverdacht gegen den Beschuldigten entstand bereits im Jahr 2014, als eine Fahndungsstreife der Bundespolizei Freilassing einen bulgarischen Fahrer feststellte, welcher sechs Syrer nach Deutschland fuhr, die unter Vorlage bulgarische Flüchtlingspässe angaben, Frankreich als Touristen besuchen zu wollen. Tatsächlich stellten die Mitfahrer bereits kurze Zeit später Asylantrag in Deutschland.

Im Rahmen der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit, konnte dem Bulgaren die Beteiligung an einem großen Schleuserring nachgewiesen werden, der eine große Vielzahl überwiegend syrische Staatsangehörige, unerlaubt nach Deutschland verbrachte.

Zwischenzeitlich wurde bundesweit ein Großteil der Geschleusten polizeilich vernommen. Die Bundespolizei Freilassing hat den Sachverhalt an die Staatsanwaltschaft Traunstein abgegeben, welche gegen den bulgarischen Fahrer einen internationalen Haftbefehl zum Zwecke der Auslieferung nach Deutschland erwirkte.

Im Januar 2016 wurde der Schleuser dann von Bulgarien nach Deutschland überführt, wo er vom Amtsgericht Laufen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt wurde. In der Verhandlung benannte der Mann seine Auftraggeber und insbesondere auch den in Bulgarien lebenden 48-jährige Iraker. Dieser betrieb in der bulgarischen Hauptstadt Sofia mittlerweile ein Café, welches wohl als Treff- und Anlaufpunkt für Syrer und Iraker diente, die nach Deutschland wollten.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein übergab diesen Sachverhalt zuständigkeitshalber an die Staatsanwaltschaft Hof, da hier gegen den Iraker bereits in einem anderen Schleusungsverfahren ermittelt wurde. Auch in diesem Fall wurde ein internationaler Auslieferungshaftbefehl erlassen.

Im April dieses Jahres konnte nun die Auslieferung des irakischen Staatsbürgers vollzogen werden. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Hof erließ gegen den Beschuldigten Untersuchungshaftbefehl. Bis zu seiner Hauptverhandlung stehen noch weitere abschließende Ermittlungen an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell