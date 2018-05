Bundespolizeidirektion München: Ganzheitlicher Schwerpunkteinsatz

Polizeidirektor Jürgen Vanselow bezeichnete den gemeinsamen Einsatz als "erneut sehr gelungen" und ergänzte: "Gemeinsam haben alle Sicherheitsbehörden in den letzten Monaten enorme Verbesserungen im Bereich der Steherszene am Schwammerl aber auch am Eingang Bayerstraße erzielt - nicht zuletzt durch die... mehr Bild-Infos Download

München (ots) - Am Donnerstag (3. Mai) fand ein ganzheitlicher Schwerpunkteinsatz des Polizeipräsidiums München unter Beteiligung der Bundespolizeiinspektion München statt. Siehe hierzu auch Pressebericht des PP M vom 4. Mai.

Die Beamten der Bundespolizei konzentrierten sich dabei auf ihren Zuständigkeitsbereich im Münchner Hauptbahnhof. Neben den üblichen Regeldienstkräften kamen dabei rund 20 zusätzliche Beamte zum Einsatz. Aufgrund des Einsatzbeginns rund um den Bahnhof in den frühen Morgenstunden und während der Fortdauer des Einsatzes über den gesamten Tag hinweg, versammelten sich weniger Personen aus dem Bahnhofsmilieu im Münchner Hauptbahnhof sowie in dessen Ein- und Ausgangsbereichen als an vergleichbaren Tagen. Ein Verdrängungseffekt in den Hauptbahnhof fand nicht statt.

Im Rahmen des Einsatzes kam es über den Tag verteilt zu mehrere mehrstündigen "Gemeinsamen Streifen" von Landes- und Bundespolizei. Seitens der Bundespolizei wurden 30 Identitätsfeststellungen getätigt und sechs Platzverweise ausgesprochen. Es kam zu einer Hilfeleistung und fünf Fahndungstreffern. Des Weiteren wurde von Seiten der Beamten mehr als 40 präventive Maßnahmen ausgesprochen.

Gegen 17 Uhr musste eine 54-jährige Pfaffenhoferin ärztlich versorgt werden. Sie war - ohne Fremdeinwirkung - im Bahnsteigbereich am Gleis 24 im Hauptbahnhof gestürzt und verletzte sich dabei am Ellbogen. Wegen starker Schmerzen wurde sie vom Rettungsdienst in eine Münchner Klinik transportiert.

Gegen 18 Uhr wurde ein 18-jähriger Afghane auf der Gallerie des Hauptbahnhofes kontrolliert. Ein Datenabgleich erbrachte zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft München I wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Verstößen gegen

das Betäubungsmittelgesetz sowie eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft München II wegen Diebstahls. Der Afghane wurde über die Landespolizei der Justiz überstellt.

Bereits gegen 12 Uhr wurde im Rahmen der Kontrolltätigkeit von einer Streife der Bundespolizei eine per Schengenfahndung ausgeschriebene kroatische Identitätskarte festgestellt. Diese wurde von einem 52-jährigen wohnsitzlosen Kroaten mitgeführt und von den Beamten sichergestellt.

Gegen 18 Uhr wurde eine verletzte Person, die sich gegenüber Rettungskräften renitent und äußerst aggressiv verhielt unter Begleitung einer Bundespolizeistreife in ein Münchner Krankenhaus verbracht.

Polizeidirektor Jürgen Vanselow bezeichneten den gemeinsamen Einsatz als "erneut sehr gelungen" und ergänzte: "Gemeinsam haben alle Sicherheitsbehörden in den letzten Monaten enorme Verbesserungen im Bereich der Steherszene am Schwammerl aber auch am Eingang Bayerstraße erzielt - nicht zuletzt durch die gemeinsamen Streifen. Die sehr gute Zusammenarbeit zwischen Landes- und Bundespolizei in und um den Münchner Hauptbahnhof kann man als beispielhaft bezeichnen. Bürger und Reisende loben die für sie sichtbaren Verbesserungen oft gegenüber unseren Einsatzkräften.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell