Bundespolizeidirektion München: Triebfahrzeugführer verletzt - Bundespolizei nimmt 23-Jährigen fest

München (ots) - Ein 23-Jähriger verletzte am Freitagmorgen (2. März) am Bahnhof Pasing einen Triebfahrzeugführer. Als dieser versuchte einen in der S-Bahn Schlafenden zu wecken, schlug der auf den DB-Mitarbeiter ein und verletzte ihn.

Gegen 01:30 Uhr entdeckte ein 38-jähriger Triebfahrzeugführer einer S-Bahn, vor deren Abstellung am Bahnhof Pasing, einen in der S-Bahn Schlafenden. Als der 38-jährige DB-Bedienstete den Mann aufforderte, die S-Bahn wegen der Abstellung zu verlassen, schlug der 23-jährige Kroate unvermittelt auf ihn ein. Dabei erlitt der Triebfahrzeugführer eine Platzwunde im Gesicht. Nach dem Transport in eine Klinik wurde bei dem DB-Mitarbeiter eine Nasenbeinfraktur und der Bruch eines Fingers diagnostiziert.

Die über die Körperverletzung in Kenntnis gesetzte Staatsanwaltschaft ordnete für den Wohnsitzlosen die Haftvorführung an.

