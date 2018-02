Symbolbild Bundespolizei - Festnahme Bild-Infos Download

Schwarzbach (ots) - Am Freitag (23. Februar) haben Bundespolizisten auf der A8 einen rumänischen Staatsangehörigen festgenommen. Der Mann wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht und zudem besteht in Deutschland ein Einreiseverbot gegen ihn. Eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise war die Folge.

In der Nacht auf Freitag haben Freilassinger Bundespolizisten an der Grenzkontrollstelle Schwarzbach auf der A8 einen Reisebus kontrolliert. Unter den Insassen befand sich ein 33-jähriger Rumäne. Bei der Überprüfung seiner Ausweisdokumente schlug der Fahndungscomputer an. Gegen den Mann bestanden zwei Haftbefehle von der Staatsanwaltschaft München wegen Diebstahls und Diebstahls im besonders schweren Fall. Insgesamt muss der Mann eine Freiheitsstrafe von über eineinhalb Jahren verbüßen. Außerdem fanden die Beamten heraus, dass der Mann aufgrund einer Vielzahl in Deutschland begangener Straftaten im letzten Jahr nach Rumänien abgeschoben wurde und gegen ihn ein Einreiseverbot für die Bundesrepublik verhängt wurde. Die Bundespolizisten nahmen den Rumänen fest und brachten ihn zur Bundespolizeiinspektion Freilassing.

Bundespolizisten zeigten den 33-Jährigen wegen der versuchten unerlaubten Einreise aufgrund eines Einreiseverbotes an. Anschließend lieferten die Beamten den Rumänen zur Vollstreckung der beiden Haftbefehle in die die Justizvollzugsanstalt nach Bernau am Chiemsee ein.

Rückfragen bitte an:



Martin Zartner

Bundespolizeiinspektion Freilassing| Presse- und

Öffentlichkeitsarbeit

Westendstraße 9 | 83395 Freilassing



Telefon: 08654 7706 - 105 | Fax: -199

E-Mail: martin.zartner@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.freilassing.controlling-OeA@polizei.bund.de

Internet: www.bundespolizei.de



Die Bundespolizei untersteht mit ihren rund 40.000 Mitarbeiterinnen

und

Mitarbeitern dem Bundesministerium des Innern. Ihre polizeilichen

Aufgaben

umfassen insbesondere den grenzpolizeilichen Schutz des

Bundesgebietes und

die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, die

Gefahrenabwehr

im Bereich der Bahnanlagen des Bundes und die Sicherheit der

Bahnreisenden,

Luftsicherheitsaufgaben zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit

des

zivilen Luftverkehrs sowie den Schutz von Bundesorganen. Weitere

Informationen

erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder unter oben genannter

Kontaktadresse.



Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell