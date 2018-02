Bundespolizeidirektion München: Bundespolizisten erneut erfolgreich gegen Drogenschmuggel/ Über zwei Kilogramm Marihuana beschlagnahmt

1 weiterer Medieninhalt

Lindau (ots) - Am Sonntagmorgen (25. Februar) haben Bundespolizisten bei der Kontrolle eines Fernreisebusses aus Italien erneut rund 2,4 Kilogramm Betäubungsmittel beschlagnahmt. Eine 26-Jährige hatte versucht die beiden Drogenpakete im Handgepäck nach Deutschland zu schmuggeln.

Lindauer Bundespolizisten und Fahnder der bayerischen Polizei kontrollierten gemeinsam die Insassen eines Fernreisebusses aus Rom. Bei der Durchsuchung des Gepäcks einer Frau, entdeckten die Beamten zwei in Folie eingewickelte Pakete, die stark nach ätherischen Ölen rochen. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei zusammen um rund 2,4 Kilogramm Marihuana. Die Polizisten beschlagnahmten die Drogen und nahmen die Verdächtige vorläufig fest.

Die Bundespolizisten übergaben die Nigerianerin und die Betäubungsmittel der bayerischen Landespolizei. Die Beamten der Kriminalpolizei führen die mutmaßliche Schmugglerin heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten dem Richter beim Amtsgericht Memmingen vor, um einen Haftbefehl zu erwirken.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell