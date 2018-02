Bundespolizeidirektion München: Alkoholisierter greift Rettungskräfte an - 53-Jähriger kommt vor Haftrichter

München (ots) - Am späten Samstagabend (24. Februar) griff ein 53-Jähriger Mann am S-Bahnhaltepunkt Hirschgarten zwei Rettungssanitäter an, die ihm helfen wollten. Anschließend leistete der erheblich Alkoholisierte, der heute auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt wird, auch gegen alarmierte Bundespolizisten Widerstand.

Gegen 22:25 Uhr alarmierten Rettungskräfte am S-Bahnhaltepunkt Hirschgarten die Polizei, als sie ein, wie sich später herausstellte, 53-Jähriger Afghane, der sich nicht helfen lassen wollte, körperlich attackierte. Die beiden Rettungsdienstmitarbeiter waren wegen einer hilflosen Person, die reglos am Boden lag, angefordert worden. Als die RTW-Besatzung die Person, bei Minus 5 Grad am Boden liegend antraf, war diese trotz erheblicher Alkoholisierung aggressiv und der Hilfe gegenüber völlig uneinsichtig. Der Afghane schlug einer 31-Jährigen Rettungsdienstmitarbeiterin, die die Polizei informieren wollte, das Handy aus der Hand und traf sie bei der Attacke am Kopf. Zusammen mit einer zufällig vorbeikommenden Streife der Deutsche Bahn Sicherheit hielten sie den Angreifer fest. Nach Eintreffen der Bundespolizei ging dieser sofort auch auf die eingesetzten Beamten los. Er widersetzte sich der Festnahme und musste gefesselt zum Dienst-Kfz getragen werden. Hier verweigerte der erheblich Alkoholisierte eine freiwillige Atemalkoholkontrolle.

Nach ärztlicher Bestätigung der Gewahrsamsfähigkeit wurde der in Trudering lebende Asylbewerber in Gewahrsam genommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft einer Blutentnahme zu- sowie heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

