Bundespolizeidirektion München: Acht Migranten am Rangierbahnhof Nord aufgegriffen - Helikopter und mehrere Streifen im Einsatz

München (ots) - Am frühen Samstagmorgen (24. Februar) wurden am Rangierbahnhof München Nord acht Migranten aufgegriffen, die zuvor unerlaubt mit einem Güterzug in die Bundesrepublik eingereist waren.

Die Bundespolizeiinspektion München wurde gegen 06:20 Uhr durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn über mehrere Betriebsfremde in den Gleisanlagen des Rangierbahnhofes München Nord informiert. Alarmierte Streifen der Bundespolizei griffen anschließend bei der Suche, unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers der Bundespolizeifliegerstaffel Oberschleißheim, im Nahbereich des Rangierbahnhofes München Nord acht Migranten auf. Diese waren zuvor mit einem Güterzug unerlaubt in die Bundesrepublik eingereist. Dabei handelte es sich - nach deren Angaben - um vier Nigerianer (im Alter von 16, 21, 29 und 33 Jahren), drei Gambier (20, 22 und 25 Jahre alt) sowie einen 36-jährigen Kameruner. Einer der acht, ein 25-jährige Gambier, sprach sehr gut deutsch. Er wurde wegen des Verdachts der Schleusung vorläufig festgenommen.

Alle Aufgegriffenen führten keinerlei aufenthaltslegitimierenden Dokumente mit sich. Lediglich beim mutmaßlichen Schleuser konnte die Kopie einer deutschen Aufenthaltsgestattung aufgefunden werden. Alle acht Migranten wurden der bayerischen Landespolizei zur weiteren Sachbearbeitung übergeben.

Rückfragen bitte an:



Wolfgang Hauner

Bundespolizeiinspektion München

Arnulfstraße 1 a - 80335 München

Telefon: 089 515 550 215

E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die

polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der

Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit

über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Der

räumliche Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München

mit dem Bundespolizeirevier München Ost und Diensträumen in Pasing

und Freising umfasst neben der Landeshauptstadt und dem Landkreis

München die benachbarten Landkreise Dachau, Ebersberg,

Fürstenfeldbruck, Starnberg, Erding und Freising. Sie finden uns im

Münchner Hauptbahnhof unmittelbar neben Gleis 26.

Telefonisch sind wir rund um die Uhr unter 089 / 515550 - 111 zu

erreichen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell