Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Schlägerei im Regionalexpress - Zeugen gesucht!

Kirchhain (Landkreis Marburg-Biedenkopf) (ots)

Bislang Unbekannte sollen Mittwochabend (3.10. / 21:35 Uhr) in der Regionalbahn RE 4167 beim Halt im Bahnhof Kirchhain zunächst einen 19-Jährigen grundlos angegriffen haben. Ein 21-Jähriger wurde auf den Vorfall aufmerksam und eilte dem 19-jährigen Opfer zur Hilfe. Dabei versuchte er die beiden Angreifer festzuhalten. Einer der Angreifer konnte sich losreißen und griff dann den 21-Jährigen an. Hierbei wurde der 21-Jährige im Gesicht verletzt. Der 19-Jährige und der 21-Jährige konnten schließlich den Zug verlassen und sich in Sicherheit bringen. Die beiden Täter fuhren weiter in Richtung Marburg. Eine Fahndung nach den beiden Angreifern verlief ohne Erfolg.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Da keine genauen Personenbeschreibungen vorliegen, bittet die Bundespolizeiinspektion Kassel um weitere Hinweise.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell