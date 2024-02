Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannter beschädigt Bahnanlagen am Bahnübergang

Mücke (Vogelsbergkreis) (ots)

Ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer hat am vergangenen Samstagvormittag (17.2) beim Überqueren des Bahnübergangs in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Mücke die Lichtzeichenanlage und das Andreaskreuz beschädigt.

Der angerichtete Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Der Bahnverkehr wurde durch den Vorfall nicht beeinträchtigt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Sachbeschädigung eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

