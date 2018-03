BPOL-KS: Vandalismus in der Unterführung am Bahnhof Wetzlar

Wetzlar (Lahn-Dill Kreis) (ots) - Unbekannte haben am gestrigen Abend (28.02.2018) die Glasscheibe einer Vitrine in der Unterführung am Wetzlarer Bahnhof zerstört.

Bundespolizisten stellten die Zerstörung während einer Bestreifung des Bahnhofes gegen 20 Uhr fest.

Die Tatzeit ist bisher nicht bekannt. Die Schadenshöhe wird mit 500 Euro angegeben.

Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht: Wer Angaben zu dem Fall oder anderen Vandalismustaten im Bereich von Bahnanlagen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 bzw. der Bundespolizei-Hotline 0800 6 888 000 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

