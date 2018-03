BPOL-KS: Bundespolizei nimmt Jugendliche in Gewahrsam

Kassel (Landkreis Kassel) und Fulda (Landkreis Fulda) (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am gestrigen Tag gleich drei Jugendliche in den sogenannten Schutzgewahrsam genommen.

Am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe wurden am frühen Morgen zwei Jugendliche (14, 15) in einem Regionalexpress ohne Fahrschein angetroffen. Bei der Überprüfung der Personalien wurde dann festgestellt, dass die Jungen aus einer Jugendwohngruppe in Willebadessen (Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen) abgängig waren. Die beiden wurden im Laufe des Tages an einen Betreuer der Jugendwohngruppe übergeben.

Der dritte Fall ereignete sich gegen 22 Uhr im Bahnhof Fulda. Einer Streife der Bundespolizei fiel ein alleinreisendes Mädchen (13) in einem Regionalexpress in Richtung Frankfurt auf. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die Jugendliche aus Fulda von zu Hause abgehauen war. Die Polizisten übergaben später die Jugendliche an ihre Mutter.

