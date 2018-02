BPOL-KS: Lauter Knall am Bahnsteig - Fahrkartenautomat mit Böllern beschädigt

1 weiterer Medieninhalt

Calden / Fürstenwald (Landkreis Kassel) (ots) - Einen Sachschaden von rund 15.000 Euro haben bislang Unbekannte am Fahrkartenautomat am Bahnhaltepunkt Calden/Fürstenwald angerichtet. Anwohner berichteten am vergangenen Sonntag, gegen 3.30 Uhr, über einen lauten Knall am Bahnsteig.

Offensichtlich haben die Unbekannten versucht, den Automaten mittels "Böllern" aufzusprengen. Die Tat blieb allerdings erfolglos, Beute wurde nicht gemacht. Der Automat ist durch die Attacke nicht mehr funktionsfähig. Fahrkarten können derzeit nicht mehr am Bahnsteig gekauft werden. Der Tatzeitraum am 25.02.2018 kann auf die Zeit zwischen 0 Uhr und 6 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall oder anderen Vandalismusschäden im Bereich von Bahnanlagen machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 bzw. der kostenfreien Service-Nr. 0800 6 888 000 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

