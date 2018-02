BPOL-KS: Ampelanlage am Bahnübergang angefahren - Sachschaden 2000 Euro

Beschädigte Ampel am Bahnübergang Schmalnau; Quelle Bundespolizei Bild-Infos Download

Schmalnau (Landkreis Fulda) (ots) - Einen Sachschaden von rund 2000 Euro hat ein bislang Unbekannter an einer Ampel am Bahnübergang in Schmalnau-Ebersburg angerichtet. Nach ersten Ermittlungen kam die Beschädigung der Lichtzeichenanlage durch das Queren des Überganges mittels eines LKW zustande. Der Vorfall soll sich am vergangenen Freitag (23.2.), gegen 9 Uhr, ereignet haben.

Die Anlage auf der Bahnstrecke Fulda - Gersfeld ist trotz der Beschädigung noch funktionsfähig. Behinderungen für den Bahnverkehr gab es nicht. Vom Verursacher des Schadens fehlt allerdings noch jede Spur. Der Schaden wurde durch einen Bahntechniker festgestellt und der Bundespolizei gemeldet.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 bzw. der kostenfreien Service-Nr. 0800 6 888 000 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

