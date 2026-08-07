Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Gefährliche Körperverletzung im RE 50 - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Frankfurt am Main (Steinau) (ots)

Am 7. August 2026 gegen 02:15 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in dem Regionalexpress 50 auf der Fahrt von Frankfurt/Main nach Fulda. Kurz nach dem Halt am Bahnhof Steinau(Straße) sollen mehrere männliche Täter auf das ebenfalls männliche Opfer mit Fausthieben und Fußtritten eingewirkt haben.

Bei Halt des RE 50 am Bahnhof Schlüchtern seien die Täter in unbe-kannte Richtung aus dem Zug geflüchtet. Die Fahndung nach den unbe-kannten Personen besteht weiterhin. Hierbei soll es sich nach Angaben der Zeugen um drei männliche Person im Alter von 20-30 Jahren handeln. Einer der Täter habe ein blaues PSG-Trikot getragen und sei ca. 170cm groß. Die anderen Täter sollen zum Tatzeitpunkt schwarze Kleidung getragen haben.

Der Geschädigte erlitt durch die Einwirkung Verletzungen im Bereich des Kopfes und wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Gegen die Täter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die genauen Hintergründe zur Tat sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen, welche zum oben genannten Sachverhalt oder den Personen sachdienliche Hinweise tätigen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 069/130 145 0 zu melden oder sich an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell